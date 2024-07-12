В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики

Сегодня света будет мало, вечером – еще меньше.

По распоряжению Укрэнерго, в пятницу 12 июля графики отключений будут действовать в течение всех суток.

С самого утра будут отключать свет одновременно трех очередей, после 16:00 – четырех.

У абонентов частных энергетических компаний на 12 июля действуют нижеперечисленные графики.

Абонентам ЦЕК

Графики отключений:

1 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 16:00;

– с 19:00 до 23:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 16:00; – с 19:00 до 23:00. 2 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

— с 10:00 до 14:00;

— с 16:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 00:00 до 05:00; — с 10:00 до 14:00; — с 16:00 до 19:00; – с 22:00 до 24:00. 3 очередь:

— с 04:00 до 10:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 04:00 до 10:00; – с 16:00 до 22:00. 4 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 16:00 до 22:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 16:00 до 22:00. 5 очередь:

— с 00:00 до 04:00;

— с 10:00 до 16:00;

с 19:00 до 24:00.

— с 00:00 до 04:00; — с 10:00 до 16:00; с 19:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

— с 14:00 до 19:00;

– с 22:00 до 24:00.

Об отключениях вне графиков абонентов ЦЭК пока не сообщается.

На 07:10 применяется отключение 3, 4 и 6 очереди. Свет планируют дать в 10:00.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.

Абонентам ДТЭК «Днепровские электросети»

Отключение света у абонентов ДТЭК будут происходить согласно установленному графику «светло-серых» стабилизационных отключений.

Напомним, графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд для предотвращения перегрузок и аварий.

Серая зона: 4 часа без света;

Белая зона: 2 часа со светом;

Светло-серая зона: 3 часа возможного отключения.

Сегодня, 12 июля, в связи с ростом потребления электроэнергии из-за жары, будут применяться отключения в светло-серой зоне.

Обратите внимание! В течение суток могут происходить изменения в графиках в зависимости от потребления – его роста или убыли.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber или Telegram. А также на официальном сайте.

Напомним, в Днепре были созданы новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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