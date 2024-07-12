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В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики

Сегодня 07:11
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Сегодня света будет мало, вечером – еще меньше.

Новости Днепра про В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики

По распоряжению Укрэнерго, в пятницу 12 июля графики отключений будут действовать в течение всех суток.

С самого утра будут отключать свет одновременно трех очередей, после 16:00 – четырех.

У абонентов частных энергетических компаний на 12 июля действуют нижеперечисленные графики.

Абонентам ЦЕК

Графики отключений:

  • 1 очередь:
    — с 00:00 до 05:00;
    — с 10:00 до 16:00;
    – с 19:00 до 23:00.
  • 2 очередь:
    — с 00:00 до 05:00;
    — с 10:00 до 14:00;
    — с 16:00 до 19:00;
    – с 22:00 до 24:00.
  • 3 очередь:
    — с 04:00 до 10:00;
    – с 16:00 до 22:00.
  • 4 очередь:
    — с 05:00 до 10:00;
    – с 16:00 до 22:00.
  • 5 очередь:
    — с 00:00 до 04:00;
    — с 10:00 до 16:00;
    с 19:00 до 24:00.
  • 6 очередь:
    — с 05:00 до 10:00;
    — с 14:00 до 19:00;
    – с 22:00 до 24:00.

Об отключениях вне графиков абонентов ЦЭК пока не сообщается.

На 07:10 применяется отключение 3, 4 и 6 очереди. Свет планируют дать в 10:00.

За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.

Абонентам ДТЭК «Днепровские электросети»

Отключение света у абонентов ДТЭК будут происходить согласно установленному графику «светло-серых» стабилизационных отключений.

Напомним, графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд для предотвращения перегрузок и аварий.

  • Серая зона: 4 часа без света;
  • Белая зона: 2 часа со светом;
  • Светло-серая зона: 3 часа возможного отключения.

Сегодня, 12 июля, в связи с ростом потребления электроэнергии из-за жары, будут применяться отключения в светло-серой зоне.

Обратите внимание! В течение суток могут происходить изменения в графиках в зависимости от потребления – его роста или убыли.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber или Telegram. А также на официальном сайте.

Напомним, в Днепре были созданы новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.

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Новости Днепра про В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графикиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графикиРусский

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