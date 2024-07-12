В Днепре 12 июля свет будут отключать в течение всех суток: графики

По распоряжению Укрэнерго, в пятницу 12 июля графики отключений будут действовать в течение всех суток.
С самого утра будут отключать свет одновременно трех очередей, после 16:00 – четырех.
У абонентов частных энергетических компаний на 12 июля действуют нижеперечисленные графики.
Графики отключений:
Об отключениях вне графиков абонентов ЦЭК пока не сообщается.
На 07:10 применяется отключение 3, 4 и 6 очереди. Свет планируют дать в 10:00.
За изменениями в графиках можно следить в Telegram-канале ЦЭК. А список адресов можно получить на официальном сайте компании.
Отключение света у абонентов ДТЭК будут происходить согласно установленному графику «светло-серых» стабилизационных отключений.
Напомним, графики включают светло-серые зоны, которые могут увеличить продолжительность возможных отключений до 7 часов подряд для предотвращения перегрузок и аварий.
Сегодня, 12 июля, в связи с ростом потребления электроэнергии из-за жары, будут применяться отключения в светло-серой зоне.
Обратите внимание! В течение суток могут происходить изменения в графиках в зависимости от потребления – его роста или убыли.
Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений абонентов ДТЭК, а также проверить отношение своего адреса проживания к определенной группе отключений можно в чат-ботах компании: Viber или Telegram. А также на официальном сайте.
Напомним, в Днепре были созданы новые графики отключений света. Кроме этого, недавно мы писали, что жители Днепра создали петицию против нерациональных отключений света.
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.
Хорошего дня, друзья!
Мужчина жил на чужие средства две недели, пока в него не наведались правоохранители.
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.
Банду мошенников задержали в Днепре.
В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.
В Кривом Роге судили мужчину, который стрелял в прохожих из-за собаки.
В начале 1970-х годов в Днепре открылось детское кафе «Колобок». Основными блюдами заведения были пирожные, но можно было попробовать первые и вторые блюда. Изюминкой «Колобка» была настоящая барная стойка, где подавали молочные коктейли, соки и мороженое. Находилось заведение неподалеку Театра…
Несовершеннолетним молодым людям также могут послать повестку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!