В Днепре 12 июля будут проводить аварийные работы: где не будет воды

На портале горсовета сообщили о проведении плановых работ КП «Днепропроводоканал», в связи с чем будет временно прекращено водоснабжение по адресам:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
По состоянию на 09:40 из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:
Нормативное давление возобновится после подачи электроэнергии.
Напомним, сегодня свет будут отключать в течение всех суток: графики.
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