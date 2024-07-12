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В Днепре 12 июля будут проводить аварийные работы: где не будет воды

Сегодня 09:42
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В Днепре в пятницу, 12 июля, планируют проводить аварийные работы.

Новости Днепра про В Днепре 12 июля будут проводить аварийные работы: где не будет воды

На портале горсовета сообщили о проведении плановых работ КП «Днепропроводоканал», в связи с чем будет временно прекращено водоснабжение по адресам:

  • ул. Казачья;
  • ул. Яна Гуса, 2-68

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

По состоянию на 09:40 из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Березинская, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • ул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • пер.Крушельницкой,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • Терещенковская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецкое шоссе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;
  • просп. Слобожанский, 143, 145;
  • ул. Янгеля, 21, 22;
  • ул. Строителей, 15-А, 19, 19-А;
  • ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;
  • ул. Галины Мазепы, 2, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100;
  • ул. Старочумацкая,13;
  • ул. Батумская, 2 – 7;
  • ул. Петра Яцика, 6;
  • ул. Холодильная, 2;
  • проспект Слобожанский, 95 – 145;
  • проспект Дмитрия Яворницкого, 58.

Нормативное давление возобновится после подачи электроэнергии.

Напомним, сегодня свет будут отключать в течение всех суток: графики.

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