В Днепре 12 спасателей тушили горящий балкон на Поля (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что горит балкон квартиры, расположенной на втором этаже.
Возгорание локализовали в 03:15 и ликвидировали в 03:19. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 5 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина.
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Александра Лучка
Автор:
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