В Днепре 12 спасателей тушили горящий балкон на Поля (ФОТО)

В пятницу, 7 апреля, в 03:00 на линию «101» сообщили о возгорании, возникшем в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Александра Поля.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. Там они установили, что горит балкон квартиры, расположенной на втором этаже.

Возгорание локализовали в 03:15 и ликвидировали в 03:19. Огонь повредил домашнее имущество на площади в 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина.

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