В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды

Жители двух улиц в Днепре завтра, 12 сентября, с самого утра и до конца дня останутся без водоснабжения.
Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
12.09.2024 с 9:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение:
Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 13 сентября.
Кроме того, по состоянию на 14:00 11 сентября в некоторых районах города продолжаются аварийные работы по некоторым адресам, сообщили в общественном совете.
Прекращено водоснабжение в домах, расположенных по адресам:
Как отмечают в КП «Днепропроводоканал», водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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