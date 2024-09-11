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В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды

Сегодня 14:40
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У некоторых жителей Днепра возникли проблемы с водоснабжением.

Новости Днепра про В Днепре 12 сентября почти на весь день некоторые горожане останутся без воды

Жители двух улиц в Днепре завтра, 12 сентября, с самого утра и до конца дня останутся без водоснабжения.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

12.09.2024 с 9:00 до 00:00 будет прекращено водоснабжение:

  • улица Большая Деевская, дома 56, 60, 62;
  • улица Мониторная, 5, 7

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается к 10:00 13 сентября.

Кроме того, по состоянию на 14:00 11 сентября в некоторых районах города продолжаются аварийные работы по некоторым адресам, сообщили в общественном совете.

Прекращено водоснабжение в домах, расположенных по адресам:

  • ул. Войцехова Балка;
  • ул. Василия Корниенко, 1-34;
  • ул. Григория Кочура;
  • ул. Обуховская;
  • ул. переулок Озерный;
  • ул. Дернова;
  • ул. Лабораторная;
  • ул. Марии Кюри;
  • ул. Морская;
  • ул. Диканская;
  • ул. Генерала Пушкина, дома 43-83;
  • ул. Николая Руденко, 36-54.

Как отмечают в КП «Днепропроводоканал», водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

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