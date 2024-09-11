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В Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц: адреса

Сегодня 19:05
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В Днепре графики отключений не будут действовать, но света не будет больше чем на 40 улицах.

Новости Днепра про В Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц: адреса

По указанию Укрэнерго в Днепре и области применение мер по ограничению потребления электроснабжения на завтра, 12 сентября, не прогнозируется. Но свет будет не у всех жителей города.

Как сообщили в Центральной Энергетической Компании, на 12 сентября запланированы ремонтные работы, в связи с этим с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресу:

  • ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19А, 20-24, 26;
  • ул. Василия Слипака: 1А, 2А, 2-22, 24-28, 28А, 30-34 (четные), 66;
  • ул. Грушева: 1-12, 14, 16;
  • ул. Энергетическая: 2А, 7, 9А, 11;
  • ул. Ивана Франко: 22-32 (четные), 33, 34, 36-41, 43-57 (нечетные);
  • ул. Корейский: 2А, 4, 6, 8А, 10, 12;
  • ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;
  • ул. Молодежная: 2-10, 11А, 12-32, 34;
  • ул. Новокрымская: 50-58 (четные);
  • ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7А, 8-10, 11А, 12-18, 20, 24;
  • ул. Панельно: 1, 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А, 11, 11А, 12-34, 36, 36А;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Пражская: 2-10 (четные);
  • ул. Софиевская 10,12;
  • ул. Шинная: 3, 4;
  • проулок Ключевой: 1, 3, 5;
  • проулок Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
  • проулок Молодежный: 14А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;
  • тупик Строительный: 2-8, 10, 11, 12;
  • ул. Пражская: 2-10 (четные);
  • ул. Шинная: 3, 4;
  • ул. Агрономичная: 1, 2А, 3-11, 13-19 (нечетные);
  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Отрадная: 1-5, 6Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Виктора Гошкевича: 1-22;
  • ул. Волошская: 1-14;
  • ул. Говорова: 1А, 2А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Днепровская: 1-11, 12А, 13-22;
  • ул. Эстонская: 1-17, 18А, 19-24;
  • ул. Игоря Ветрогонова: 1-7, 8А, 9-14, 15А, 16-27, 29, 31;
  • ул. Квартальная: 38А;
  • ул. Казака Мамая: 1, 2А, 3, 5А, 7А, 9, 11, 13А, 15, 17, 19, 21А, 23А, 25А, 27, 29А, 31, 33Б;
  • ул.Константиновская: 1-16, 18;
  • ул. Монтажная: 1-22, 23А, 24-47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;
  • ул. Моцарт: 1-14;
  • ул. Муравская: 1-8, 10-16;
  • ул. Александры Рындовской: 1-66, 67А, 68-92, 94-118 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 17, 19, 21;
  • ул. Победы: 1-22, 24-32, 34-53, 54А, 55-112, 114-198 (четные);
  • ул. Печерская: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Привольная: 1-5, 7, 9-21, 22А;
  • ул. Самотканская: 1-14;
  • ул. Августовская: 7, 9, 11А, 13А, 15А, 17-29 (нечетные);
  • ул. Смелянская: 1-9 (нечетные);
  • ул. Солидарно: 1А, 3, 4А, 5-15 (нечетные);
  • ул. Солонянская: 1А, 2-22;
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Старова: 1-22;
  • ул. Сурская: 30, 32-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7;
  • ул. Фредерика Шопена: 1-14;
  • проулок Аккерманский: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;
  • проулок Студенческий: 1-15, 17, 19.

О плановых или аварийных работах абоненты ДТЭК могут узнать непосредственно на официальном портале энергетической компании.

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Новости Днепра про В Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц: адресаРусский

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