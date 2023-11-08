В Днепре 12-летний мальчик впал в алкогольную кому: выпил 4 банки слабоалкоголки

На днях в Днепре произошел ужасный случай – 12-летний мальчик выпил 4 банки слабоалкоголки и впал в алкогольную кому.
Об этом в Facebook сообщил медик Владислав Боднюк.
По его словам, подростки употребляли слабоалкогольные напитки, в какой-то момент одному из них стало плохо — мальчик стал блевать и терять сознание. Друзья вызвали «скорую».
Медики оперативно прибыли на место, осмотрели мальчика, оказали ему экстренную медицинскую помощь и с диагнозом – алкогольная кома – госпитализировали в больницу.
Во время осмотра: мальчик без сознания, по словам сверстников, выпил 4 банки слабоалкогольных газированных напитков. После тщательного осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, с диагнозом – алкогольная кома – госпитализирован в профильное детское медицинское учреждение города, – добавил Владислав.
В каком состоянии ребенок сейчас – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают женщину, которой на кухне хлебопекарни отрезало пальцы.
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