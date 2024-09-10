В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

В среду 11 сентября электротранспорт в Днепре будет курсировать с переменами.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
В связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборной с 11:00 до 14:00 будет изменено движение тролейбусов:
Кроме того, с 21:00 трамвай №1 снова будет ехать по двум направлениям, без заезда на площадь Соборную.
Расписание отправлений с конечных остановок:
Учитывайте указанную информацию при планировании своего маршрута на завтра.
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