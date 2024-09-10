В Днепре 11 сентября один трамвай и некоторые троллейбусы временно изменят маршрут

11 сентября общественный транспорт будет курсировать по-другому.

В среду 11 сентября электротранспорт в Днепре будет курсировать с переменами.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборной с 11:00 до 14:00 будет изменено движение тролейбусов:

№1 будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

№4, №6, №10, №Б будут направляться через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;

№9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Кроме того, с 21:00 трамвай №1 снова будет ехать по двум направлениям, без заезда на площадь Соборную.

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Расписание отправлений с конечных остановок:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59.

Учитывайте указанную информацию при планировании своего маршрута на завтра.

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