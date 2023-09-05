В Днепре 11-летний мальчик пропал по дороге в школу: что известно

Она сообщила, что ее 11-летний сын пошел утром в школу, но туда так и не дошел, и домой не вернулся. У мальчика не было мобильного, чтобы с ним связаться.
Об этом рассказали в патрульной полиции.
Патрульные поехали в учебное заведение и начали осматривать близлежащую территорию. Вскоре они заметили мальчика, похожего по приметам на пропавшего школьника.
В ходе общения с ним выяснилось, что именно его разыскивает мама. Мальчик был очень расстроен и рассказал патрульным, что опоздал в школу, поскольку забыл пропускной билет. Он не пошел на занятия, потому что ему стало стыдно за опоздание.
Патрульные вернули ребенка матери целым и невредимым. Они провели профилактическую беседу со школьником и попросили маму не ругать его.
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