В Днепре 10 сентября отключения света не будут применять, однако повезет не всем

Свет не будут выключать, однако повезет не всем.

В Днепре 10 сентября меры по ограничению потребления электроэнергии не будут применять — графики отключений не будут задействованы. А значит света будет много.

Однако повезет не всем – в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 18:00 свет отключат в домах по адресам:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56А;

пров. Ключевой: 1.

Заметим, что для сохранения энергосистемы и избегания аварийных ситуаций не следует включать мощные электроприборы одновременно.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре чаще применяют экстренные отключения света.

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