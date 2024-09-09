В Днепре 10 сентября отключения света не будут применять, однако повезет не всем

В Днепре 10 сентября меры по ограничению потребления электроэнергии не будут применять — графики отключений не будут задействованы. А значит света будет много.
Однако повезет не всем – в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 18:00 свет отключат в домах по адресам:
Заметим, что для сохранения энергосистемы и избегания аварийных ситуаций не следует включать мощные электроприборы одновременно.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, почему в Днепре чаще применяют экстренные отключения света.
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