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В Днепре 1 июля слышали взрывы: что известно

Сегодня 06:54
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Ночью в городе слышали взрывы.

Новости Днепра про В Днепре 1 июля слышали взрывы: что известно

Ночью 1 июля во время воздушной тревоги жители Днепра услышали по меньшей мере два взрыва.

Приблизительно в 01:21 Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для восточных областей Украины. Через полчаса поступила информация о держащей курс на Днепр ракете.

Первый взрыв прогремел около 02:00. Следующий – в 02:05.

В 02:08 глава Днепропетровской ОДА Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил о сохранении угрозы и подчеркнул не покидать укрытие.

Новости Днепра про В Днепре 1 июля слышали взрывы: что известно

Об отбое объявили в 02:57.

Около 05:24 снова была объявлена ​​тревога, по информации Воздушных Сил, ракетная опасность сохранялась до 05:47.

О последствиях атаки доложили корреспонденты «Суспільне» и обнародовали фото с места происшествия.

По предварительной информации, ударной волной были повреждены окна, а также изуродовано здание супермаркета «АТБ».

Новости Днепра про В Днепре 1 июля слышали взрывы: что известно

Ожидаем официальную информацию.

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