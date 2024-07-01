В Днепре 1 июля на некоторых улицах не будет света почти весь день: адреса

У некоторых абонентов ЦЭК сегодня не будет света.

Адреса были опубликованы на официальном портале энергетической компании.

В связи с проведением плановых работ 1 июля с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:

ул. Академика Янгеля: 9, 14-18, 20, 22;

ул. Алана Шепарда: 26-А, 28-А, 29, 30-А, 32-А, 35;

ул. Строителей: 24-26, 28, 30;

ул. Энергетическая: 16;

ул. Фабрично-заводская: 23-А, 33, 35;

пров. Энергетический: 1-А, 3-А, 5-А.

Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что в связи с ростом энергопотребления из-за жары ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток, и призвали к бережливому использованию света.

Напомним, действуют графики почасовых отключений. По информации ЦЭК, сегодня свет будут отключать в следующем порядке:

с 08:00 до 09:00 будут применяться отключения I и II очередей;

с 09:00 до 12:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;

с 12:00 до 16:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей;

с 16:00 до 20:00 будут применяться отключения I, II и V очередей;

с 20:00 до 24:00 будут применяться отключения III, IV и VI очередей.

По состоянию на 07:30 до 08:00 будет действовать отключение III и IV очередей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.

Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.

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