В Днепре 1 июля на некоторых улицах не будет света почти весь день: адреса

Адреса были опубликованы на официальном портале энергетической компании.
В связи с проведением плановых работ 1 июля с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:
Кроме того, в Укрэнерго сообщили, что в связи с ростом энергопотребления из-за жары ограничения потребления электроэнергии будут применяться в течение всех суток, и призвали к бережливому использованию света.
Напомним, действуют графики почасовых отключений. По информации ЦЭК, сегодня свет будут отключать в следующем порядке:
По состоянию на 07:30 до 08:00 будет действовать отключение III и IV очередей.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте частной энергетической компании, а также в Telegram-канале.
Об отключении света у абонентов ДТЭК можно узнать ЗДЕСЬ.
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