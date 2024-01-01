В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

В Днепре аномальное тепло продолжает пробуждать весенние растения.

Похоже, теперь сакуры будут цвести трижды в год. Несмотря на то, что на календаре 1 января погода в последние дни была аномально теплой. После снежного Рождества Новый год мы встречали с плюсами за окном. На это отреагировали растения и деревья, которые во второй раз за холодный сезон начали распускаться.

В частности, в ноябре цвели фруктовые деревья – яблоки, груши и вишни. Распускались розы и ива. А вот 1 января на Победе заметили сакуру, на которой раньше нужного появились розовые цветки.

1 января. +6. Расцвела вишня на Набережной, — написала Yuliya Ratsibarska в Facebook.

Расцвели три дерева, высадившихся вдоль Набережной Победы. Цветки появились высоко на дереве, поэтому не все прохожие их замечают, отмечает автор поста. Днем в Днепре было почти 10, поэтому неудивительно, что вишни начали оживать.

Однако на Днепр сунут морозы, которые могут навредить деревьям, ведь те только начали цвести. Ботаники отмечают, что это окажет негативное влияние на растения, которые могут не начать цвести весной, так как период вегетации прошли зимой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия. Также на Победе из-за аномально теплой погоды распускаются “котики”. Однако совсем скоро в Днепр придет арктический воздух.

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