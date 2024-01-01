Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Сегодня 21:25
просмотров

В Днепре аномальное тепло продолжает пробуждать весенние растения.

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Похоже, теперь сакуры будут цвести трижды в год. Несмотря на то, что на календаре 1 января погода в последние дни была аномально теплой. После снежного Рождества Новый год мы встречали с плюсами за окном. На это отреагировали растения и деревья, которые во второй раз за холодный сезон начали распускаться.

В частности, в ноябре цвели фруктовые деревья – яблоки, груши и вишни. Распускались розы и ива. А вот 1 января на Победе заметили сакуру, на которой раньше нужного появились розовые цветки.

1 января. +6. Расцвела вишня на Набережной, — написала Yuliya Ratsibarska в Facebook.

Расцвели три дерева, высадившихся вдоль Набережной Победы. Цветки появились высоко на дереве, поэтому не все прохожие их замечают, отмечает автор поста. Днем в Днепре было почти 10, поэтому неудивительно, что вишни начали оживать.

Однако на Днепр сунут морозы, которые могут навредить деревьям, ведь те только начали цвести. Ботаники отмечают, что это окажет негативное влияние на растения, которые могут не начать цвести весной, так как период вегетации прошли зимой.

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия. Также на Победе из-за аномально теплой погоды распускаются “котики”. Однако совсем скоро в Днепр придет арктический воздух.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре 1 января расцвела сакура (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Летают все ниже: ракету, запущенную на Днепр, сбили благодаря очевидцам
Новости Днепра
Сегодня 20:10
Летают все ниже: ракету, запущенную на Днепр, сбили благодаря очевидцам

Ракеты, через день летящие в сторону Днепра и Кривого Рога,…

Трое дзюдоистов из Днепра вошли в национальный рейтинг лучших спортсменов
Новости Днепра
Сегодня 19:29
Трое дзюдоистов из Днепра вошли в национальный рейтинг лучших спортсменов

Три дзюдоиста Днепропетровщины попали в национальный рейтинг лучших сезона 2023…

В Днепре в свой день рождения скончался известный тренер
Новости Днепра
Сегодня 18:37
В Днепре в свой день рождения скончался известный тренер

В Днепре ушел из жизни известный тренер.

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Новости Днепра
Сегодня 17:57
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Последние новости

Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»
Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

Сегодня 20:50
2
просмотров
Летают все ниже: ракету, запущенную на Днепр, сбили благодаря очевидцам
Летают все ниже: ракету, запущенную на Днепр, сбили благодаря очевидцам

Ракеты, через день летящие в сторону Днепра и Кривого Рога, часто замечают благодаря гражданским.

Сегодня 20:10
6
просмотров
Трое дзюдоистов из Днепра вошли в национальный рейтинг лучших спортсменов
Трое дзюдоистов из Днепра вошли в национальный рейтинг лучших спортсменов

Три дзюдоиста Днепропетровщины попали в национальный рейтинг лучших сезона 2023 года в своих весовых категориях.

Сегодня 19:29
2
просмотров
В Днепре в свой день рождения скончался известный тренер
В Днепре в свой день рождения скончался известный тренер

В Днепре ушел из жизни известный тренер.

Сегодня 18:37
5
просмотров
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Сегодня 17:57
5
просмотров
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Сегодня 17:46
7
просмотров
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…

Сегодня 17:25
5
просмотров
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:18
5
просмотров
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Днепре слышали взрыв: что известно
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:00
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх