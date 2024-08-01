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В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах

Сегодня 11:27
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Сегодня общественный транспорт будет курсировать с переменами.

Новости Днепра про В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах

В связи с проведением ремонтных работ трамвайного пути на площади Соборной некоторый общественный транспорт временно сменит маршрут.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта ДМР.

С 13:00 до 14:30 будут действовать следующие изменения:

  • троллейбус №1 будет курсировать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • троллейбусы №4, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
  • троллейбусы №9, №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
  • концевая автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
  • автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Кроме того, сегодня трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям.

Обратите внимание!В связи с выполнением ремонта пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры действуют изменения в маршрутах:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала объезжают по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала движется по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжает объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля курсирует по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» курсирует в объезд через ул. Философскую;
    трамвай №5 в направлении ж/м Западный движется через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой курсирует через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.
  • Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

А также из-за ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого некоторые автобусы и троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II курсируют в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской курсируют в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Весь другой общественный транспорт сегодня будет работать в штатном режиме.

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Новости Днепра про В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутахРусский

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