В Днепре 1 августа не будут действовать графики отключений электроэнергии, но повезет не всем

В четверг, 1 августа, отключения не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго.
При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно. Используйте, пожалуйста, мощные электроприборы с 11:00 до 15:00, — отметили в Укрэнерго.
Впрочем, в Днепре 1 августа из-за плановых работ для бытовых потребителей ограничат электроснабжение.
Света не будет с 8:00 до 18:00 по адресу:
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