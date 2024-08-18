В Днепре 1,5-годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

В Днепре 1,5-летний малыш выпал из окна.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Вчера, 17 августа, в больницу госпитализировали ребенка с многочисленными травмами.

Мальчик вечером выпал из окна шестого этажа. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

По предварительной информации, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.

После падения с большой высоты она получила множественные переломы ребер, перелом бедра.

Во всех обстоятельствах дела разбираются правоохранители.

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