В Днепре 1,5-годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Вчера, 17 августа, в больницу госпитализировали ребенка с многочисленными травмами.
Мальчик вечером выпал из окна шестого этажа. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.
По предварительной информации, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.
После падения с большой высоты она получила множественные переломы ребер, перелом бедра.
Во всех обстоятельствах дела разбираются правоохранители.
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