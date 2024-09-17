В Днепр из-под обстрелов эвакуировали ряд древних экспонатов (ФОТО)

На хранение в Днепр из Донетчины привезли ценные артефакты и памятники культуры.

В Днепр из Донетчины, где сейчас горячо, привезли жернова, гарманы и другие культурные ценности. Об этом сообщает Музей сопротивления Голодомору в Facebook.

На минувшей неделе сотрудники музея провели очередную экспедицию по перемещению культурных ценностей из населенных пунктов Донецкой области.

Вместе с господином Юрием и волонтерами Юрием Сулимой и Григорием Демьяновым перевезли прекрасный образец каменной пластики IX–XIII вв. – так называемую «половецкую бабу» и сельскохозяйственный инвентарь конца XIX первой половины XX века: мельничные жернова, гармани, валки, известняковое корыто, – говорится в публикации.

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