В Днепр из-под обстрелов эвакуировали ряд древних экспонатов (ФОТО)

В Днепр из Донетчины, где сейчас горячо, привезли жернова, гарманы и другие культурные ценности. Об этом сообщает Музей сопротивления Голодомору в Facebook.
На минувшей неделе сотрудники музея провели очередную экспедицию по перемещению культурных ценностей из населенных пунктов Донецкой области.
Вместе с господином Юрием и волонтерами Юрием Сулимой и Григорием Демьяновым перевезли прекрасный образец каменной пластики IX–XIII вв. – так называемую «половецкую бабу» и сельскохозяйственный инвентарь конца XIX первой половины XX века: мельничные жернова, гармани, валки, известняковое корыто, – говорится в публикации.
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