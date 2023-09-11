В Днепр и область запретили ввозить грузы из Нидерландов: что вошло в черный список

В Днепр и область ограничили ввоз товаров и грузов из Нидерландов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Причина – регистрация в Королевстве Нидерландов блутанга. Запрещено ввозить животных, которые могут быть восприимчивы к этому вирусу.

Предупреждение об опасности была распространена Всемирной организацией здравоохранения и ЕС. Это произошло после того, как на территории Нидерландов было зафиксировано несколько случаев этого заболевания у животных.

Главный ветеринарный инспектор Украины издал приказ о предотвращении занесения на территорию Украины возбудителя указанной болезни, запретив ввоз животных и их генетических материалов с территории Нидерландов.

Что такое блутанг?

С английского это переводится как «голубой язык». Вирус блутанга вызывает инфекционное заболевание, распознаваемое именно по синему цвету языка у животного. Болеют этим недугом жвачные животные, то есть крупный рогатый скот.

Передается заболевание через комаров и других насекомых, питающихся кровью или даже паукообразных.

Блутанг можно вылечить, для этого животных изолируют от остального поголовья на время, а незараженный скот вакцинируют. Для людей это заболевание угрозы не несет.

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