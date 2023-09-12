В Днепр впервые с начала войны приехал посол Израиля: какова цель визита

Об этом Михаил Бродский сообщил в своих соцсетях.
В Днепре посол встретился с местными властями и представителями еврейской общины, которых хочет поддержать накануне Рош ха-Шана.
Обсудили ситуацию на Днепропетровщине с начальником ОВА Сергеем Лисаком, — написал Бродский в соцсети Х.
В частности, Бродский встретился с раввином Шмуэлем Каменецким и главой представительства НАТОВ в Украине Марком Довевом.
Рош га-Шана – иудейский Новый год, который будут праздновать с 15 по 17 сентября. В этом году в Умань Черкасской области празднование Рош га-Шана ожидают прибытия не менее 22 тысяч паломников-хасидов.
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