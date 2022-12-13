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В Днепр привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

Сегодня 16:27
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В Днепр привезли огонь мира.
Новости Днепра про В Днепр привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

фото: Укрзалізниця

Вифлеем – место рождения Иисуса Христа, и огонь из этого города считается одним из главных символов Рождества Христова.

По традиции этот огонь доставляет скаутское движение. Из Вифлеема он прибыл в Европу, а затем из Вены в Киев, откуда его развозят в каждый город Украины железной дорогой. 13 декабря его привезли в Днепр и зажгли в пункте несокрушимости на вокзале.

Координаторы проекта говорят, что главная цель – зажечь как можно больше свечей с пожеланием мира после победы и передать этот огонь дальше.

Новости Днепра про В Днепр привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепр привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

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