В Днепр привезли Вифлеемский огонь мира (ФОТО)

Вифлеем – место рождения Иисуса Христа, и огонь из этого города считается одним из главных символов Рождества Христова.
По традиции этот огонь доставляет скаутское движение. Из Вифлеема он прибыл в Европу, а затем из Вены в Киев, откуда его развозят в каждый город Украины железной дорогой. 13 декабря его привезли в Днепр и зажгли в пункте несокрушимости на вокзале.
Координаторы проекта говорят, что главная цель – зажечь как можно больше свечей с пожеланием мира после победы и передать этот огонь дальше.
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