В Днепр приехал старший советник Конгресса США Пол Массаро (ФОТО)

Сегодня, 4 апреля, в Днепр приехал старший советник Конгресса США Пол Массаро.
Соответствующее селфи на фоне Слобожанского проспекта он опубликовал в своем Twitter.
Доброе утро, Днепр, – подписал фото Пол Массаро.
Отметим, Массаро – старший политический советник Хельсинкской комиссии США, где его сфера деятельности включает в себя борьбу с коррупцией, права человека, санкции и т.д.
Пол поддерживает Украину. В июле 2022-го в качестве старшего советника конгресса США он заявил, что «россия всегда лжет», и призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. Он уже посещал Львов, Одессу, Николаев, Херсон, Киев и другие города нашей страны.
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