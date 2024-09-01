В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из Украины

В Днепре обнаружили и депортировали нелегального мигранта.

Об этом сообщила пресс-служба Миграционной службы в Днепропетровской области.

27 августа во время осуществления мер по противодействию неурегулированной миграции и другим нарушениям миграционного законодательства на территории города Днепра работники Миграционной службы обнаружили гражданина Азербайджанской Республики, незаконно находившегося на территории Украины, — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, нелегального мигранта привлекли к админответственности.

Суд принял решение о принудительном выдворении в страну происхождения или третью страну.

В Миграционной службе также призвали не нарушать нормы действующего законодательства Украины.

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