В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Миграционной службы в Днепропетровской области.
27 августа во время осуществления мер по противодействию неурегулированной миграции и другим нарушениям миграционного законодательства на территории города Днепра работники Миграционной службы обнаружили гражданина Азербайджанской Республики, незаконно находившегося на территории Украины, — говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, нелегального мигранта привлекли к админответственности.
Суд принял решение о принудительном выдворении в страну происхождения или третью страну.
В Миграционной службе также призвали не нарушать нормы действующего законодательства Украины.
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