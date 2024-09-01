Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из Украины

Сегодня 18:11
просмотров

В Днепре обнаружили и депортировали нелегального мигранта.

Новости Днепра про В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из Украины

Об этом сообщила пресс-служба Миграционной службы в Днепропетровской области.

27 августа во время осуществления мер по противодействию неурегулированной миграции и другим нарушениям миграционного законодательства на территории города Днепра работники Миграционной службы обнаружили гражданина Азербайджанской Республики, незаконно находившегося на территории Украины, — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, нелегального мигранта привлекли к админответственности.

Суд принял решение о принудительном выдворении в страну происхождения или третью страну.

В Миграционной службе также призвали не нарушать нормы действующего законодательства Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из УкраиныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре обнаружили нелегального мигранта и депортировали из УкраиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре поезд наехал на мужчину в районе станции Сухачевка
    Новости Днепра
    Сегодня 17:00
    В Днепре поезд наехал на мужчину в районе станции Сухачевка

    В Днепре вчера, 31 августа, поезд наехал на мужчину.

    В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов
    Новости Днепра
    Сегодня 16:52
    В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов

    Враг попал по Никопольщине, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

    На Днепропетровщине опрокинулась фура с поросятами: водителя госпитализировали в больницу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:55
    На Днепропетровщине опрокинулась фура с поросятами: водителя госпитализировали в больницу

    У місті Кривий Ріг перекинулась фура з поросятами.

    Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде

    Наши спортсмены продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх.

    Последние новости

    В Днепре поезд наехал на мужчину в районе станции Сухачевка
    В Днепре поезд наехал на мужчину в районе станции Сухачевка

    В Днепре вчера, 31 августа, поезд наехал на мужчину.

    Сегодня 17:00
    4
    просмотров
    В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов
    В результате ударов врага по Никопольскому району ранены 4 человека: полиция работает на месте артобстрелов

    Враг попал по Никопольщине, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

    Сегодня 16:52
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине опрокинулась фура с поросятами: водителя госпитализировали в больницу
    На Днепропетровщине опрокинулась фура с поросятами: водителя госпитализировали в больницу

    У місті Кривий Ріг перекинулась фура з поросятами.

    Сегодня 15:55
    2
    просмотров
    Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде
    Спортсмены из Днепропетровской области получили еще 3 медали на Паралимпиаде

    Наши спортсмены продолжают бороться за медали на Паралимпийских играх.

    Сегодня 14:57
    2
    просмотров
    На Никопольщине двое людей получили ранения из-за вражеского артобстрела
    На Никопольщине двое людей получили ранения из-за вражеского артобстрела

    Войска окупантов продолжают обстреливать общины Днепропетровщины.

    Сегодня 13:56
    1
    просмотров
    От ранений умер Герой из Днепропетровщины Сергей Дремелецкий
    От ранений умер Герой из Днепропетровщины Сергей Дремелецкий

    От ранений умер Герой из города Синельниково Дремелецкий Сергей Алексеевич.

    Сегодня 11:00
    5
    просмотров
    На Днепропетровщине в результате боевых действий загорелась подстанция
    На Днепропетровщине в результате боевых действий загорелась подстанция

    Из-за обстрелов на Днепропетровщине загорелась подстанция.

    Сегодня 10:50
    8
    просмотров
    В Днепре спасли мужчину, который ехал заменить кардиостимулятор
    В Днепре спасли мужчину, который ехал заменить кардиостимулятор

    В Днепре помогли мужчине, которому стало плохо среди улицы.

    Сегодня 09:52
    2
    просмотров
    Ночью в небе над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 2 вражеских «шахеда»
    Ночью в небе над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 2 вражеских «шахеда»

    Ночью в небе над Днепропетровщиной уничтожили 2 шахеда.

    Сегодня 08:13
    6
    просмотров
    Привет, осень: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность
    Привет, осень: сегодня в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх