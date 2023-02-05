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  • В «Дії» теперь можно получить выписку вместо справки о месте жительства: как именно

В «Дії» теперь можно получить выписку вместо справки о месте жительства: как именно

Сегодня 15:40
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В Украине вместо справки о регистрации места жительства можно получить выписку из приложения "Дія".

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Для того, чтобы сгенерировать выписку, нужно зайти в приложение «Дія», нажать «Услуги», выбрать пункт «Справки и выписки», выбрать «Выписка о месте жительства» и нажать «Заказать выписку».

Заявление будет проработано в течение нескольких минут, если информация о человеке содержится в реестре — выписка будет сформирована. Кроме того, есть возможность загрузить выписку на телефон в PDF-формате в течение 24 часов. Родители могут заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей, – говорится в сообщении.

Как именно заказать выписку, смотрите в видео:

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре появились бесплатные публичные Wi-Fi зоны: подробности.

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