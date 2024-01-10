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В части Кривого Рога произошел блекаут

Сегодня 20:05
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В Кривом Роге – блекаут из-за серьезной аварии по энергетике.

Новости Днепра про В части Кривого Рога произошел блекаут

К вечеру 10 января в некоторых районах Кривого Рога исчез свет.

Полный блекаут в Долгинцевском районе, частично нет электроэнергии и в других районах Кривого Рога. Как сообщили в горсовете, произошла авария на электросетях.

Водоснабжение и котельные переходят на генераторы, будет временно снижено давление подачи воды. Аварийные бригады уже работают.

Серьезная авария по энергетике. Без света Долгинцевский и часть других районов. Водоснабжение переходит на генераторы, будет временный провал давления. Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают, – написал Александр Вилкул.

Заметим, что после непогоды, которая обрушилась на Кривой Рог 8 января, некоторые потребители до сих пор без света.

Напомним, в Кривом Роге сегодня раздавался взрыв. В ОВА сообщили, что обошлось без раненых и погибших.

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