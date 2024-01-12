В части Днепра третий день подряд выключают воду: в чем дело

В Самарском районе Днепра, а именно на ж/м Игрень третий день подряд перебои с водой.
В пятницу, 12 января, Левобережная администрация предупредила об очередном отключении воды в этом районе. Отмечается, что согласно информации ООО «ВЕЛЕС-БУД» в связи с выполнением срочных аварийных работ с 14-00 часов временно будет отсутствовать водоснабжение абонентам и потребителям ж/м Верхняя Игрень.
Восстановление водоснабжения анонсировали по окончании работ.
Как отмечают местные, проблемы уже третий день подряд. Воду сначала выключают, а затем предупреждают о ее отсутствии. Утром и до вечера люди живут без водоснабжения. На следующий день ситуация повторяется.
На Facebook-странице Левобережной администрации есть несколько объявлений о прекращении водоснабжения именно для жителей ж/м Игрень.
Напомним, воды также нет в других районах Днепра. Адреса ТУТ.
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