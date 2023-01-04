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В части Днепра сегодня не будут выключать свет

Сегодня 14:48
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Новости Днепра про В части Днепра сегодня не будут выключать свет

Сегодня, 4 января, у некоторых жителей Днепра не будут выключать свет согласно графикам стабилизационных отключений – это касается потребителей, которых обслуживает Центральная энергетическая компания.

Отмечается, что свет не будут выключать до распоряжения диспетчера НЭК «Укрэнерго». Все зависит от лимитов потребления и их превышения.

Поэтому, пожалуйста, не забывайте экономить электроэнергию!

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