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В части Днепра отсутствует водоснабжение: адреса

Сегодня 11:17
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Такая ситуация сложилась из-за отсутствия электричества.

Новости Днепра про В части Днепра отсутствует водоснабжение: адреса

Сегодня, 25 ноября, в Днепре прекращено водоснабжение некоторых районов.

Водоснабжение прекращено по адресам:

▪️Ул. Богдана Хмельницкого 2-33
▪️Ул. Батумская 8-64
▪️Ул. Байкальская 1,10,11
▪️Ул. Г.Королевой 1-36
▪️Просп. Слобожанский 40-90
▪️Ул. Тверская 1-41
▪️Ул. Пулковская 21,23,28,29
▪️Ул. Осенняя 7-13
▪️Просп. П.Калнышевского 1-72
▪️ул. Кожемяки 1,3,5,7,9,11,17,19
▪️ул. Дарницкая 4,7,9,11

Подача воды будет возобновлена с момента подачи электроэнергии.

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