В части Днепра отсутствует водоснабжение: адреса

Подача воды будет возобновлена с момента подачи электроэнергии.

Сегодня, 25 ноября, в Днепре прекращено водоснабжение некоторых районов.

Из-за вражеских ракетных ударов Днепр и другие города и села…

Мэр Днепра рассказал о ситуации в городе на данный момент.

В Днепропетровской области запустили почти все водоканалы.

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