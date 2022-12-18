В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», произошло повреждение водовода по ул. Киевская, дом. 2, поэтому прекращено водоснабжение:
📌 ул. Киевская, дом. 2-124;
📌 ул. Водительская;
📌 пер. Водительский;
📌 ул. Машинистов;
📌 ул. Якова Острянина;
📌 ул. Колодца;
📌 ул. Азовская;
📌 ул. Конструктивная;
📌 ул. Пехотинцев;
📌 ул. Ташкентская;
📌 ул. Тенистая;
📌 ул. Мужества;
📌 ул. Металлургическая;
📌 ул. Карпатская;
📌 ул. Александра Красносельского;
📌 ул. Ульяны Громовой;
📌 ул. Горнизонная;
📌 ул. Станислава Ореховского;
📌 ул. Андрея Штогоренко;
📌 ул. Кропивницкого.
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.
Читайте также:
Автор:
В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами.…
Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света…
В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.
Зонт сегодня не понадобится!
Появились новые подробности вчерашней трагедии на улице Гидропарковой, где мужчина выбросился из окна после того, как убил свою жену
В последнее время в Украине участились случаи ДТП с пешеходами. Все из-за отсутствия уличного освещения.
Как действовать в случае необходимости медицинской помощи при отключении света читайте далее.
В Днепре на жилмассиве Тополь открыли еще один пункт обогрева.
Днепр снова обмелело.
В Днепре мужчина скончался под колесами эвакуатора.
В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.
В Днепре зимуют маленькие птички.
В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.
16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!