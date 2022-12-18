В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», произошло повреждение водовода по ул. Киевская, дом. 2, поэтому прекращено водоснабжение:

В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

Зонт сегодня не понадобится!

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