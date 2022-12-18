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В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

Сегодня 20:52
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В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

Новости Днепра про В части Днепра нет воды из-за аварии на водоводе

Как сообщили в КП «Днепропроводоканал», произошло повреждение водовода по ул. Киевская, дом. 2, поэтому прекращено водоснабжение:

📌 ул. Киевская, дом. 2-124;
📌 ул. Водительская;
📌 пер. Водительский;
📌 ул. Машинистов;
📌 ул. Якова Острянина;
📌 ул. Колодца;
📌 ул. Азовская;
📌 ул. Конструктивная;
📌 ул. Пехотинцев;
📌 ул. Ташкентская;
📌 ул. Тенистая;
📌 ул. Мужества;
📌 ул. Металлургическая;
📌 ул. Карпатская;
📌 ул. Александра Красносельского;
📌 ул. Ульяны Громовой;
📌 ул. Горнизонная;
📌 ул. Станислава Ореховского;
📌 ул. Андрея Штогоренко;
📌 ул. Кропивницкого.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

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