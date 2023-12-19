«В Буковеле можно спастись от мобилизации за деньги»: в сети распространяют очередной фейк

Недавно в сети стали распространять информацию о том, что в Буковеле якобы можно спастись от мобилизации за деньги.
Российские СМИ пишут, что владельцы гостиниц в Буковеле якобы платят сотрудникам военкоматов, чтобы те не мешали VIP-гостям. Однако это – неправда.
Фейк развенчали специалисты Центра стратегических коммуникаций и безопасности.
Отмечается, что представители ТЦК имеют полный доступ на территорию Буковеля, об этом, в частности, сообщили в пресс-службе курорта.
Буковель является весомым налогоплательщиком в государственный и местный бюджеты, который продолжает поддерживать экономику государства во время войны. На территории курорта проходят реабилитацию после фронта тысячи украинских военных. Тысячи рабочих мест, созданные курортом и смежными отраслями, дают возможность людям со всей Украины содержать свои семьи, — добавили представители курорта.
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепра, которые не покидали территорию Украины с 24 февраля 2022 года, дадут 16 тыс. грн: правда ли это.
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