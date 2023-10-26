В бою за Украину погиб выпускник ДНУ: Герою навсегда 24

Вечная слава!

13 октября 2023 года в бою под с. Работино Запорожской области погиб выпускник Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, командир роты, старший лейтенант Ярослав Фалько. Ему было 24 года.

Об этом сообщили на странице университета в Facebook.

Ярослав закончил в 2020 году бакалавриат специальности 131 Прикладная механика, а в 2022-м он стал магистром по политологии.

Ярослав Фалько стал примером мужества и самоотверженности. Он не побоялся подвергнуть свою жизнь опасности, защищая Родину. Мы всегда будем помнить его храбрость и образцовое мужество перед врагом, – говорится в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ярослава. Вечная слава Герою!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: