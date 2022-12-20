В бою за Украину погиб 38-летний солдат ВСУ из Днепропетровской области

Мужчине было 38 лет.
Об этом сообщает Каменская государственная администрация.
«Выражаю соболезнования родным и близким. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — выразил соболезнование начальник районной военной администрации Олег Гапич.
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