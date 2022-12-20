В бою за Украину погиб 38-летний солдат ВСУ из Днепропетровской области

«Выражаю соболезнования родным и близким. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — выразил соболезнование начальник районной военной администрации Олег Гапич.

Об этом сообщает Каменская государственная администрация.

Мужчине было 38 лет.

21 ноября на войне погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Максим Нороха. Произошло это вблизи населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

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