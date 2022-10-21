В бою за Украину погиб 36-летний Защитник из Днепропетровской области

17 октября вблизи Соледара Донецкой области погиб Защитник с Днепропетровщины Волк Анатолий Васильевич. Ему было 36 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
В марте Анатолий был мобилизован в ряды ВСУ. Проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика. У него остались жена, сын, дочь, родители и брат.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах.
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