В бою за Украину погиб 36-летний Защитник из Днепропетровской области

Вечная слава Герою!

17 октября вблизи Соледара Донецкой области погиб Защитник с Днепропетровщины Волк Анатолий Васильевич. Ему было 36 лет.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

В марте Анатолий был мобилизован в ряды ВСУ. Проходил службу в должности стрелка-помощника гранатометчика. У него остались жена, сын, дочь, родители и брат.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: