В бою за Украину погиб 23-летний выпускник университета из Днепра

29 июня 2024 года в бою за Украину погиб Александр Андреевич Козлов. Печальное известие сообщили в Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара, выпускником юридического факультета которого был Александр.

В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.

В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за…

Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…

Самые дешевые дома на продажу в разных района Днепра: с высокими потолками, бомбоубежищем и из ракушняка Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца… просмотров

Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и восстанавливалось. Парк Глобы не стал исключением. Во время боев за город он сильно пострадал. Первое, что сделали в парке – восстановили детскую железную дорогу, а потом начали восстановление и установку… 2 просмотров