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В бою за Украину погиб 23-летний выпускник университета из Днепра

Сегодня 11:52
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Вблизи Торецка погиб выпускник юридического факультета ДНУ.

Новости Днепра про В бою за Украину погиб 23-летний выпускник университета из Днепра

29 июня 2024 года в бою за Украину погиб Александр Андреевич Козлов. Печальное известие сообщили в Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара, выпускником юридического факультета которого был Александр.

Капрал полиции Александр Козлов (14.12.2000) – полицейский взвода №1 роты №1 штурмового батальона №1 «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» полка управления полиции особого назначения №3 Департамента полиции особого назначения «Объединенная штурмовая полиция Украина «Лют» полег проявив личную стойкость и мужество, — говорится в сообщении.

Погиб Александр вблизи Торецка Донецкой области.

Низко склоняем головы перед памятью Героя! ДНУ выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, собратьям Александра! – сообщила администрация университета.

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