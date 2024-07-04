В бою за Украину погиб 23-летний выпускник университета из Днепра

29 июня 2024 года в бою за Украину погиб Александр Андреевич Козлов. Печальное известие сообщили в Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара, выпускником юридического факультета которого был Александр.
Капрал полиции Александр Козлов (14.12.2000) – полицейский взвода №1 роты №1 штурмового батальона №1 «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» полка управления полиции особого назначения №3 Департамента полиции особого назначения «Объединенная штурмовая полиция Украина «Лют» полег проявив личную стойкость и мужество, — говорится в сообщении.
Погиб Александр вблизи Торецка Донецкой области.
Низко склоняем головы перед памятью Героя! ДНУ выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, собратьям Александра! – сообщила администрация университета.
Читайте также:
Автор:
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за…
В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.
Многоэтажка в Днепре, частично разрушенная в результате ракетной атаки 28…
Купить дом в Днепре можно дешевле, чем квартиру аналогичного метража в том же районе – все зависит от состояния строения, времени его постройки, и того, как бывшие владельцы ухаживали за недвижимостью. В частном доме есть немало преимуществ, например, у владельца…
В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.
В Днепре горожане продолжают отдыхать на пляжах, которые официально закрыты.
Интересная информация!
Многоэтажка в Днепре, частично разрушенная в результате ракетной атаки 28 июня, почти повесть обесточена.
В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.
В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3 июля, из-за ракетной атаки.
Паркомат в центре Днепра неконтролируемо печатал чеки.
После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и восстанавливалось. Парк Глобы не стал исключением. Во время боев за город он сильно пострадал. Первое, что сделали в парке – восстановили детскую железную дорогу, а потом начали восстановление и установку…
В Днепре в больницах находятся 8 пострадавших в результате ракетных обстрелов 3 июля.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!