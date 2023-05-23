В бою с врагом погиб сержант Нацгвардии из Днепропетровской области

В 2022 году Станислав присоединился к рядам Национальной гвардии Украины по мобилизации. Проходил службу на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора.

У воина осталась жена. Об этом пишет Каменская райгосадминистрация.

Трагедия произошла в бою с армией рф вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области. Мужчине было 33 года.

19 мая оборвалась жизнь сержанта Нацгвардии из Днепропетровской области Станислава Головянко.

Рыбак-браконьер выловил из водоема в Марганецкой общине более 80 рыб.…

Россияне сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

Враг продолжает атаковать Украину: ситуация на фронте сегодня 23 мая Россияне сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные атаковали три пункта управления и один склад боеприпасов оккупантов. просмотров

Соединит Днепр с курортами запада: «Укрзализныця» подготовила изменения на курортный сезон "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов на летний сезон с 10 июня. Он также предусматривает появление двух новых рейсов. просмотров

Операция «Нерест»: на Днепропетровщине поймали рыбака-браконьера Рыбак-браконьер выловил из водоема в Марганецкой общине более 80 рыб. У мужчины изъяли сетки и лодку. просмотров