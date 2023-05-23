В бою с врагом погиб сержант Нацгвардии из Днепропетровской области

Трагедия произошла в бою с армией рф вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области. Мужчине было 33 года.
У воина осталась жена. Об этом пишет Каменская райгосадминистрация.
В 2022 году Станислав присоединился к рядам Национальной гвардии Украины по мобилизации. Проходил службу на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора.
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