В бою погиб 33-летний Артем Феденко из Каменского

Панахида состоится 14 марта в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Артем окончил Днепродзержинский энергетический техникум. Работал в ООО «Тритон», сети магазинов «Добробут», последнее время – ЧАО «Кривой Рог – цемент». С первых дней полномасштабной войны защищал украинскую землю от посягательств российских оккупантов.

До последнего вздоха, защищая мирное украинское небо, погиб солдат Феденко Артем Владимирович. Произошло это 25 января в бою в Донецкой области. У него остались жена, дочь и отец.

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