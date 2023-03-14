В бою погиб 33-летний Артем Феденко из Каменского

Артем Феденко родился 18 июня 1989 года, пишет городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Артем окончил Днепродзержинский энергетический техникум. Работал в ООО «Тритон», сети магазинов «Добробут», последнее время – ЧАО «Кривой Рог – цемент». С первых дней полномасштабной войны защищал украинскую землю от посягательств российских оккупантов.
Панахида состоится 14 марта в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ВТО (ул. Сергея Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы…
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую…
Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать…
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом…
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на два года автомобилям планируют перекрыть улицу Королевы Елизаветы.
Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую объединенные территориальные громады Никопольского района Днепропетровской области.
Для жителей районов, где ведутся активные боевые действия, желающих выехать в более безопасные места страны, ежедневно через Днепр курсируют эвакуационные поезда.
С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут ознакомиться с демонстрационным вариантом заданий НМТ по истории Украины.
В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.
Украинские военные нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а в Бахмуте Донецкой области продолжаются бои.
СБУ разоблачила в Днепропетровской области мужчину, который сотрудничал с оккупантами - им оказался житель Синельниковского района, публично поддерживавший вооруженную агрессию рф против Украины. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Улица Литейная – одна из самых старых улиц Днепра. Свое название она получила более 200 лет назад с тех пор никогда не меняла его.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!