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В бою на Херсонщине погиб воин из Днепропетровщины

Сегодня 06:45
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В бою за освобождение Херсонщины от российских оккупантов погиб житель поселка Мелиоративное Днепропетровской области.

Новости Днепра про В бою на Херсонщине погиб воин из Днепропетровщины

Об этом сообщает Новомосковская РВА.

Война забрала жизнь отважного защитника из поселка Мелиоративное Новомосковского района Днепропетровщины Вадима Голубничего.

Героя похоронили в его родном поселке.

Вечная память и слава Герою!

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