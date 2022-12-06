В бою на Херсонщине погиб воин из Днепропетровщины

Героя похоронили в его родном поселке.

Война забрала жизнь отважного защитника из поселка Мелиоративное Новомосковского района Днепропетровщины Вадима Голубничего.

Об этом сообщает Новомосковская РВА.

В бою за освобождение Херсонщины от российских оккупантов погиб житель поселка Мелиоративное Днепропетровской области.

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