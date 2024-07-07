В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Максим Анкалюк

В боях во времена Яра погиб старший лейтенант из Днепропетровщины Максима Анкалюк.

Об этом сообщил мэр города Каменское Андрей Белоусов.

1 июля 2024 г. вблизи н. п. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области мужественно исполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб старший лейтенант Анкалюк Максим Александрович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении городского головы.

Мужчина родился 20 октября 1981 года в г. Днепродзержинске.

До полномасштабной войны Защитник длительный работал в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Прощание с павшим Героем состоится в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.С.Слисаренко, 34).

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