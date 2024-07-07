Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Максим Анкалюк

Сегодня 16:58
просмотров

В боях во времена Яра погиб старший лейтенант из Днепропетровщины Максима Анкалюк.

Новости Днепра про В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Максим Анкалюк

Об этом сообщил мэр города Каменское Андрей Белоусов.

1 июля 2024 г. вблизи н. п. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области мужественно исполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб старший лейтенант Анкалюк Максим Александрович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении городского головы.

Мужчина родился 20 октября 1981 года в г. Днепродзержинске.

До полномасштабной войны Защитник длительный работал в ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Прощание с павшим Героем состоится в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.С.Слисаренко, 34).

Читайте также:

Новости Днепра про В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Максим АнкалюкУкраїнська Новости Днепра про В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровской области Максим АнкалюкРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на улице Сечевых Стрельцов BMW врезался в Ford
    Новости Днепра
    Сегодня 17:57
    В Днепре на улице Сечевых Стрельцов BMW врезался в Ford

    Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Сечевых Стрельцов.

    Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 15:32
    Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

    Враг направляет на прибрежные населенные пункты Никопольского района самолеты-камикадзе.

    В Днепре на Победе догхантеры травят собак
    Новости Днепра
    Сегодня 13:41
    В Днепре на Победе догхантеры травят собак

    В Днепре на Набережной Победы неизвестные рассыпали яд на газоне.

    В Днепре на Донецком шоссе произошло серьезное ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 12:26
    В Днепре на Донецком шоссе произошло серьезное ДТП

    ДТП на Донецком шоссе в Днепре.

    Последние новости

    В Днепре на улице Сечевых Стрельцов BMW врезался в Ford
    В Днепре на улице Сечевых Стрельцов BMW врезался в Ford

    Сегодня в Днепре произошло ДТП на улице Сечевых Стрельцов.

    Сегодня 17:57
    0
    просмотров
    Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине
    Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

    Враг направляет на прибрежные населенные пункты Никопольского района самолеты-камикадзе.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    В Днепре на Победе догхантеры травят собак
    В Днепре на Победе догхантеры травят собак

    В Днепре на Набережной Победы неизвестные рассыпали яд на газоне.

    Сегодня 13:41
    3
    просмотров
    В Днепре на Донецком шоссе произошло серьезное ДТП
    В Днепре на Донецком шоссе произошло серьезное ДТП

    ДТП на Донецком шоссе в Днепре.

    Сегодня 12:26
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области перевернулся Daewoo Lanos: водителя деблокировали спасатели
    В Днепропетровской области перевернулся Daewoo Lanos: водителя деблокировали спасатели

    В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП.

    Сегодня 11:21
    1
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 7 июля
    Как работает общественный транспорт в Днепре 7 июля

    У Дніпрі ремонтні роботи в окремих районах міста призвели до зміни руху транспорту.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Один из лидеров СК Днепр-1 покинул команду
    Один из лидеров СК Днепр-1 покинул команду

    СК "Днепр-1" продолжает терять лидеров команды.

    Сегодня 09:14
    3
    просмотров
    Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие
    Ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие

    Сегодня ночью русские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области.

    Сегодня 08:56
    3
    просмотров
    Погода на 7 июля: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 7 июля: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    6
    просмотров
    Никопольщина пережила за день 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе
    Никопольщина пережила за день 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе

    Враг сегодня снова терроризировал Никопольщину.

    Вчера 19:43
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх