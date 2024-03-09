В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровщины Сергей Белоус

Об этом сообщили в Алексеевском доме культуры.
С грустью сообщаем о болезненной потере….. защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от российских оккупантов, героически погиб наш односельчанин, Белоус Сергей Александрович, — говорится в сообщении.
Мужчина погиб 5 марта, вблизи н.п. Клещеевка Донецкой области.
О дате захоронения Защитника Украины будет объявлено дополнительно.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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