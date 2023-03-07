В боях за Бахмут погиб танковый экипаж 93-й бригады «Холодный Яр»

Об этом сообщила пресс-офицер 93 бригады «Холодный Яр» Ирина Рыбакова.
Как написали на фейсбук-странице фонда «Повернись живим», во время битвы за город Бахмут Донецкой области погибли Виталий Кобец «Тяпа» (командир экипажа), Андрей Мельник (водитель-механик) и Сергей Леонтьев (наводчик).
Известно, что Герой Виталий Кобец участвовал в боях в Изюмском районе Харьковской области. В ноябре прошлого года во время боя он подбил вражеский танк, а врагу удалось повредить его технику. После лечения и возвращения на фронт «Тяпа» получил два трофейных танка в подчинение.
«Когда после ранения впервые залез в танк, меня трясло от воспоминаний, как за секунды решается – выживешь или погибнешь. Но я преодолел страх», — говорил офицер.
Водитель-механик танка Андрей Мельник, командир Виталий Кобец и наводчик Сергей Леонтьев погибли, сражаясь за Бахмут Донецкой области.
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