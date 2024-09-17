В ботсаду Днепра жителям предлагают лекарственное растение со вкусными плодами

В Днепре в ботсаду можно приобрести экзотические растения.

В эту субботу, 21 сентября, Ботанический сад ДНУ будет открыт для посетителей. Там можно будет приобрести экзотическое растение – прибрежный псидиум (красная гуаява). Это декоративное и лекарственное растение, которое очень ценное и имеет вкусные плоды. Происходит из Бразилии.

Об этом сообщил директор ботсада Анатолий Кабар.

Жители могут приобрести деревца, сеянцы 1-2-3 лет, семена. Она может плодоносить в квартире или офисе.

«Готовимся к 21 сентября, рабочей субботы. В продаже будет береговой псидиум или красная гуайява. Псидиум прибрежный – (красная гуаява) красивый, полезный, вкусный! Псидиум – ценное декоративное, плодовое и лекарственное растение, происходящее из Бразилии. В продаже молодые деревца, сеянцы 1-2-3 лет, семена. Плоды очень вкусны и напоминают землянику со специями. Растение нуждается в обильном поливе летом и ярком свете в течение года. Может цвести и плодоносить в квартире или офисе без прививки. Осенняя распродажа: максимальная цена на взрослые растения 600.00”, – рассказал Анатолий Кабар.

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