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В ботсаду Днепра научат рисовать на воде

Сегодня 12:55
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В Днепре научат рисовать на воде.

Новости Днепра про В ботсаду Днепра научат рисовать на воде

В ботсаду ДНУ анонсировали очередную рабочую субботу.

Как сообщили на Facebook-странице учреждения, 23 марта ботанический сад работает с 10.00 до 16.00. Входной билет для взрослых стоит 45 гривен, а детский – 15 грн.

Посетителей ждет:

  • экспозиционная оранжерея (вход 45 грн.);
  • экскурсии по дендрарию (начало с 10.30, стоимость 30 грн);
  • мастер-класс по рисованию на воде (производственная теплица, можно присоединиться с 11.00 до 14.30, стоимость 100 грн);
  • продажа комнатных растений (производственная теплица);
  • обмен растениями «из окна на окно» (производственная теплица);
  • продажа древесных растений открытого грунта (парники)

Однако в ботсаду нельзя гулять с собаками.

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