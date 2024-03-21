В ботсаду Днепра научат рисовать на воде

В Днепре научат рисовать на воде.

В ботсаду ДНУ анонсировали очередную рабочую субботу.

Как сообщили на Facebook-странице учреждения, 23 марта ботанический сад работает с 10.00 до 16.00. Входной билет для взрослых стоит 45 гривен, а детский – 15 грн.

Посетителей ждет:

экспозиционная оранжерея (вход 45 грн.);

экскурсии по дендрарию (начало с 10.30, стоимость 30 грн);

мастер-класс по рисованию на воде (производственная теплица, можно присоединиться с 11.00 до 14.30, стоимость 100 грн);

продажа комнатных растений (производственная теплица);

обмен растениями «из окна на окно» (производственная теплица);

продажа древесных растений открытого грунта (парники)

Однако в ботсаду нельзя гулять с собаками.