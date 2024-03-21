В ботсаду Днепра научат рисовать на воде

В ботсаду ДНУ анонсировали очередную рабочую субботу.
Как сообщили на Facebook-странице учреждения, 23 марта ботанический сад работает с 10.00 до 16.00. Входной билет для взрослых стоит 45 гривен, а детский – 15 грн.
Посетителей ждет:
Однако в ботсаду нельзя гулять с собаками.
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