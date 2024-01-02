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В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Сегодня 20:58
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В днепровском ботсаду буйно цветут тропические растения.

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар показал фото тропических растений, расцветших в экспозиционной оранжерее.

2.01.2023 года. Ботанический сад ДНУ. Оранжерейно экспозиционный комплекс тропиков и субтропиков. Новый этап цветения, – заметил господин Анатолий.

Насладиться яркими тропическими цветами можно посетив ботсад понедельника до пятницы с 9:00 до 15:00. Вход с улицы Бронетанковая, 1а.

Посетители смогут прогуляться по саду, посетить теплицу (посмотреть, как зимуют ее жители, приобрести растения закрытого грунта), покормить белочек и птичек.

Стоимость входных билетов в 2024 году не изменилась:

для взрослых: полный 45 грн., льготный 15 грн.;
для детей 7-14 лет: полный 15 грн., льготный 9 грн.;
дети до 7 лет – бесплатно.

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

Новости Днепра про В ботсаду Днепра начался тропический сезон

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