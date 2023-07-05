В ботаническом саду Днепра расцвели каштановые кусты (ФОТО)

В Днепре цветут каштановые кусты.

Фотографиями поделился директор ботсада ДНУ Анатолий Кабар на своей Facebook-странице.

3.07.2023 г. Ботанический сад ДНУ Цветет горькокаштан мелкоцветковый, – написал Анатолий Кабар.

По его словам, это именно куст мелкоцветкового каштана. Его соцветия очень похожи на цветки обычного конского каштана, цветущего каждую весну. Несмотря на визуальное сходство – растения принадлежат к разным биологическим порядкам.

В отличие от своего родственника, кусты горькокаштана цветут не весной, а посреди лета.

Горнокаштан попал к нам из Греции. В Украине достаточно малоизвестен. Его кустарники обычно выращивают как декоративное растение в частных садах.

Из-за наличия в тканях этого растения, гликозида эстина, аминокислот, сложных эфиров и уксусной кислоты, эти кусты считаются ядовитыми. Употребив плоды каштана в пищу, человек может почувствовать себя плохо, у него начнется тошнота и диарея.

Поэтому лучше просто любоваться нежными соцветиями. Как отметил Анатолий Кабар, семена этого растения можно приобрести в ботсаду осенью.

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