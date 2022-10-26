В больнице Никополя скончался мужчина, пострадавший во время обстрела 23 октября

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Все это время мужчина находился в больнице, но травма была очень тяжелая. Медикам, к сожалению, не удалось спасти его.
Это двадцать девятый житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов.
Напомним, 23 октября россияне утром ударили артиллерией по Никополю. Пострадали пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд. В городе повреждены дома и предпринимательства.
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