В больнице Никополя скончался мужчина, пострадавший во время обстрела 23 октября

Умер никопольчанин, получивший ранения во время обстрела 23 октября.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Все это время мужчина находился в больнице, но травма была очень тяжелая. Медикам, к сожалению, не удалось спасти его.

Это двадцать девятый житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов.

Напомним, 23 октября россияне утром ударили артиллерией по Никополю. Пострадали пять человек. Двое из них ехали в машине, когда рядом с авто разорвался российский снаряд. В городе повреждены дома и предпринимательства.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: