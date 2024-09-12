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В больнице на Днепропетровщине пациент обнаружил в ящике гранату

Сегодня 19:45
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Патрульные полиции в Днепропетровской области продолжают выявлять взрывоопасные предметы.

Новости Днепра про В больнице на Днепропетровщине пациент обнаружил в ящике гранату

В пресс-службе отдела патрульной полиции в Днепропетровской области рассказали, как жители Днепра и области обнаруживают боеприпасы в разных местах.

С начала года мы выехали на 988 вызовов по обнаружению оружия, боеприпасов и взрывоопасных предметов. Признательны тем неравнодушным гражданам, которые сообщают о них, — говорится в сообщении.

Так, однажды в Днепре в Соборном районе охранник здания нашел в кустах под забором несколько пачек с патронами. Мужчина сразу сообщил об этом на спецлинию «102».

Также, местная жительница отдыхала у озера, когда увидела мешки с огнестрельным оружием. Женщина без колебаний вызвала на место правоохранителей.

Недавно взрывоопасный предмет был обнаружен пациентом больницы. В ящике он нашел гранату, которую правоохранители по прибытию на место идентифицировали как боевую.

Все обнаруженные жителями боеприпасы были изъяты полицией.

Полицейские призывают избегать любых действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, — это может привести к их взрыву, жертвам и разрушениям.

Напомним, недавно в Кривом Роге 11-летний мальчик поймал на удочку пакет с гранатами.

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