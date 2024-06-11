В больнице Харькова скончался мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на город

В больнице скончался 75-летний мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на Харьков.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, вчера, 10 июня, страна-агрессор атаковала Харьков тремя авиационными бомбами КАБ.

Вечером стало известно о 8 пострадавших, одного из них — 75-летний мужчина — работники ГСЧС вытащили из-под завалов частного дома после 2 часов спасательной операции.

Сегодня утром мэр Харькова сообщил о смерти мужчины. Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, у потерпевшего были многочисленные закрытые переломы.

Искренние соболезнования близким погибшего.

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