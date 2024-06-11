Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В больнице Харькова скончался мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на город

Сегодня 08:24
просмотров

В больнице скончался 75-летний мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на Харьков.

Новости Днепра про В больнице Харькова скончался мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на город

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Напомним, вчера, 10 июня, страна-агрессор атаковала Харьков тремя авиационными бомбами КАБ.

Вечером стало известно о 8 пострадавших, одного из них — 75-летний мужчина — работники ГСЧС вытащили из-под завалов частного дома после 2 часов спасательной операции.

Сегодня утром мэр Харькова сообщил о смерти мужчины. Как сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, у потерпевшего были многочисленные закрытые переломы.

Искренние соболезнования близким погибшего.

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице Харькова скончался мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на городУкраїнська Новости Днепра про В больнице Харькова скончался мужчина, пострадавший в результате вчерашней атаки на городРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие
    Новости Украины
    Вчера 20:18
    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

    Сегодня среди бела дня враг снова атаковал Харьков.

    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Новости Украины
    31.05.2024 14:03
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие
    Новости Украины
    31.05.2024 09:56
    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие

    Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.

    В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС
    Новости Днепра
    01.12.2023 15:32
    В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС

    Данные погибшего устанавливаются.

    Последние новости

    Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь
    Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь

    Сегодня, 11 июня, утром агрессор ударил по Никополю 6 дронами-камикадзе.

    Сегодня 07:52
    1
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины – Шикалов Александр
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины – Шикалов Александр

    Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.

    Сегодня 07:06
    2
    просмотров
    Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 11 июня: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина
    За день враг 17 раз ударил по Никопольщине: пострадал мужчина

    В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.

    Вчера 21:53
    1
    просмотров
    Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера
    Наловил рыбы более чем на 200 тысяч грн: в Кривом Роге поймали браконьера

    В Кривом Роге браконьер попался полиции после того, как наловил более 100 рыб.

    Вчера 21:28
    2
    просмотров
    Навсегда 20: на фронте погиб уроженец Кривого Рога Иван Гамолин
    Навсегда 20: на фронте погиб уроженец Кривого Рога Иван Гамолин

    На войне погиб 20-летний Защитник Украины Гамолин Иван Максимович.

    Вчера 21:02
    6
    просмотров
    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие
    Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

    Сегодня среди бела дня враг снова атаковал Харьков.

    Вчера 20:18
    2
    просмотров
    Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 11 июня.
    Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 11 июня.

    Выяснилось, в которому часу будут выключать свет в Днепре завтра, 11 июня.

    Вчера 20:16
    8
    просмотров
    В Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок
    В Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок

    В Кривом Роге произошла авария, в результате чего была травмирована девочка.

    Вчера 19:10
    4
    просмотров
    Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото
    Как выглядел Днепр без моста на Монастырский остров: уникальное фото

    В сети поделились уникальным фото постройки моста на Монастырский остров.

    Вчера 18:36
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх