В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

Об этом сообщила знакомая погибшей у себя в Instagram.
Напомним, 5 июня около 22:00 24-летняя девушка переходила дорогу на «зебре», где ее и еще одного мужчину сбил автомобиль Skoda. С 5 июня пострадавшая прохожая была в коме, но сегодня ночью она, к сожалению, умерла.
Близкие девушки ищут свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства ДТП и привлечь к ответственности водителя.
Если вы видели момент аварии или запись видеорегистратора, позвоните по телефону: +380680277303 — парень погибшей Артур.
В полиции по данному факту открыли дело.
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