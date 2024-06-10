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  • В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

Сегодня 11:59
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Девушка, которую сбили на ж/м Победа 5 июня, скончалась в больнице.

Новости Днепра про В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

Об этом сообщила знакомая погибшей у себя в Instagram.

Напомним, 5 июня около 22:00 24-летняя девушка переходила дорогу на «зебре», где ее и еще одного мужчину сбил автомобиль Skoda. С 5 июня пострадавшая прохожая была в коме, но сегодня ночью она, к сожалению, умерла.

Новости Днепра про В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

Близкие девушки ищут свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства ДТП и привлечь к ответственности водителя.

Если вы видели момент аварии или запись видеорегистратора, позвоните по телефону: +380680277303 — парень погибшей Артур.

В полиции по данному факту открыли дело.

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