В больнице Днепра спасли воина, который подорвался на мине под Бахмутом

Так, в одну из днепровских больниц доставили раненого под Бахмутом 43-летнего воина. Мужчина подорвался на вражеской мине, вытаскивая раненого побратима. Ему оторвало правую ногу, боец потерял много крови.
Днепровские медики прооперировали защитника.
Об этом сообщил генеральный директор больницы, где спасали мужчину.
Дмитрий, 43 года, из Фастова Киевской области. Воевал в 2014-2015 годах, затем работал в Голландии. Год назад вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю. За свою жизнь увидел сотни ранений и смертей. Вытаскивая раненого солдата, подорвался на мине, это произошло возле Бахмута в н. п. Хромово. Правую ногу сразу оторвало почти до колена. С большой кровопотерей на аппарате ИВЛ, после долгой эвакуации, 2 ноября доставлен в Мечникова. Операции. Пришел в себя. Уже просится домой. Дмитрий улыбается и говорит: «Я везунчик, рядом были десятки мин, которые унесли жизни моих лучших друзей. А весной я обязательно поиграю в футбол с сыном Матвеем, ему сейчас 12», – написал гендиректор.
Дальше защитник будет лечиться в Киеве.
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