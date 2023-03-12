В больнице Днепра спасают полуторагодовалого мальчика, который упав в кому

В одной из днепровских больниц спасают полуторагодовалого малыша, который мог отравиться медицинскими препаратами. Об этом пишет Информатор.
Известно, что полуторагодовалого мальчика привезли в реанимацию в Днепре 11 марта. Ребенок был в коме и в тяжелом состоянии. Мама не могла объяснить, что с ним случилось. Медики предполагают, что малыш мог употребить медицинские препараты и именно поэтому ему стало плохо.
Позже мама призналась, что ее ребенок начал чувствовать себя плохо еще 10 марта. Впрочем, что послужило причиной она не может объяснить. Об этом случае уже знают в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали жуткую историю о том, как 6-летний мальчик сбежал из дома, потому что папа душил его маму одеялом. Ребенка увидели на улице во время комендантского часа. А в одной из больниц Днепра спасают влюбленных, которые попали под обстрел на Донетчине.
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