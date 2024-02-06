В больнице Днепра спасают 8-летнего мальчика, на котором загорелась куртка

В понедельник, 5 февраля, в одну из больниц Днепра госпитализировали 8-летнего мальчика с ожогами.

Об этом журналисту dnepr.info сообщили в полиции.

Происшествие произошло в Чечеловском районе. По предварительной информации, мальчик хотел согреться и стал рядом с пламенем. В какой-то момент на нем загорелась куртка.

Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских, – добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на складе со строительными материалами вспыхнул масштабный пожар (ВИДЕО).

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