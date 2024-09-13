В больнице Днепра спасают 5-летнего ребенка, семья которого отравилась неизвестными химикатами

В больнице Днепра продолжают спасать жизни. В частности, о работе специализированной выездной педиатрической бригады ЭМД КП «ОЦЭМД и МК» ДОР» рассказал медик Виктор Пальчинский.
Среди пациентов – 14-летняя девочка, которая накануне выпрыгнула из окна 8 этажа. Благодаря оперативной работе медиков ее удалось спасти. Сейчас ее состояние тяжелое, но стабильное.
Также недавно врачи спасли 5-летнего ребенка. Отмечается, что ее семья отравилась неизвестными химикатами. К сожалению, мать погибла.
Медики также осмотрели новорожденную девочку, родившуюся до приезда бригады «скорой». Ребенку и роженице оказали необходимую медицинскую помощь. Их госпитализировали в родильное отделение.
Напомним, недавно мы писали, что в Каменском 16-летняя девушка попала под поезд, потому что была в наушниках.
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